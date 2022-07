Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Elektrische Geräte entwendet - Altenburger Polizei ermittelt

Altenburg (ots)

Altenburg: Im Zeitraum vom 08.07.2022 bis zum 11.07.2022 wurde in der Gartenanlage Weißer Berg in der Leipziger Straße in einen Garten eingebrochen. Unbekannte Täter öffneten im Garten den nicht verschlossenen Schuppen und entwendeten daraus verschiedene elektrische Geräte. Die Polizei Altenburg hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 03447-4710 entgegengenommen.

