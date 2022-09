BPOLI-KA: 65-Jährige vereitelt Diebstahl ihres Geldbeutels

Bruchsal (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (25. September) wurde ein an der Bahnsteigkante sitzender Mann von der einfahrenden S-Bahn erfasst und leicht verletzt. Die Bundespolizei warnt vor den Gefahren auf Bahnanlagen. Gegen 5 Uhr setzte sich der 26-jährige deutsche Staatsbürger am Bahnsteig 3 direkt an die Bahnsteigkante und ließ seine Beine in den Gleisbereich ...

