Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Feuer in einer Lagerhalle - Polizei schließt Brandstiftung nicht aus und sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch (12.10.2022) ist es in den Morgenstunden zu einem Feuer in einer Lagerhalle in der Hermanstraße gekommen.

Nach ersten Informationen handelte es sich bei dem betroffenen Objekt um eine leerstehende Lagerhalle.

Ein Zeuge bemerkte um 05:55 Uhr eine Rauchentwicklung aus dem Objekt und verständigte die Polizei und Feuerwehr.

Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Personen waren zu keinem Zeitpunkt gefährdet.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gehen die Ermittler von einer Brandstiftung aus.

Der entstandene Sachschaden wird auf 20.0000 Euro werden.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Brandortes gesehen haben, werden gebeten, ihre Hinweise der Kriminalpolizei in Pinneberg unter der Rufnummer 04101 - 202 - 0 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell