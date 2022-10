POL-SE: Pinneberg - Geschwindigkeitskontrolle in einer 30-km/h-Zone im Hogenkamp

Bad Segeberg (ots) - Am Dienstag (11.10.2022) ist es in der Norderstedter Straße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht gekommen. Nach ersten Informationen ereignete sich der Unfall auf der Kreisstraße 53 um 16:50 Uhr. Während eine 51-jährige Henstedt-Ulzburgerin in ihrem BMW hinter einem Transporter einer Baufirma am Fahrbahnrand hielt, wurde ihr ...

mehr