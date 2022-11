Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bereits bekannter Einbrecher mit Werkzeug, mutmaßlichen Diebesgut und Drogen unterwegs

Halle/S. (ots)

In den frühen Morgenstunden des 15. Novembers 2022 kontrollierte die Bundespolizei gegen 00:50 Uhr einen Mann im Hauptbahnhof Halle. Die sich anschließende fahndungsmäßige Überprüfung seiner Personalien ergab, dass der 37-Jährige bereits mehrfach polizeilich wegen diverser Eigentumsdelikte in Erscheinung getreten ist. Die eingesetzte Streife durchsuchte daraufhin die mitgeführte Tasche des Deutschen und fand darin diversen Damenschmuck aus Gold, eine Schmuckdose, ein Kleidungsstück mit Preisschild sowie eine vierstellige Menge an Bargeld. Eigentumsnachweise oder plausible Erklärungen für den jeweiligen Besitz konnte er hierfür gegenüber den Beamten nicht erbringen Zudem stellten die Bundespolizisten diverses Einbruchswerkzeug, wie eine Feile, Besteck, einen Schraubendreher, eine Taschenlampe und eine Schere fest. Bei der Durchsuchung des Mannes wurde ein szenetypisches Cliptütchen mit vermutlich Crystal Meth sowie ein Grinder aufgefunden. Des Weiteren wurde in der Geldbörse eine Quittung über einen Goldverkauf entdeckt. Die Beamten stellten zunächst alle aufgeführten Gegenstände sicher und informierten zuständigkeitshalber die Landespolizei. Diese übernahm den Sachverhalt vor Ort und die weitere strafprozessuale Be-arbeitung. Es erfolgten unter anderem Strafanzeigen wegen eines Ver-stoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und der Verdacht des Dieb-stahls.

