Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Imbiss

Düren (ots)

In der Zeit von Samstag (11.03.2023) auf Montag (13.3.2023) brachen Unbekannte in einen Imbiss auf der Bahnstraße in Rölsdorf ein.

Nach Angaben der 38-jährigen Inhaberin lässt sich die Tatzeit auf den Zeitraum zwischen 21:15 Uhr am Samstag und 08:00 Uhr am Montag eingrenzen. In dieser Zeit drückten die Unbekannten die Jalousie der Imbissbude gewaltsam ein. Angaben zur Tatbeute liegen noch nicht vor.

Die Polizei bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell