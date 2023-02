Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Drei Anhänger in Kutenholz ausgebrannt - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Am gestrigen späten Abend gegen 22:30 h wurde der Feuerwehr und der Polizei ein Feuer auf einem Grundstück in der Hauptstraße in Kutenholz gemeldet.

Zufällig vorbeikommende Autofahrer hatten den Feuerschein von der Straße aus bemerkt, auf dem Gelände nachgesehen und dann sofort den Notruf gewählt.

Als die ersten Einsatzkräfte der alarmierten Feuerwehren aus Kutenholz und Mulsum am Brandort eintrafen, standen auf dem Hinterhof eines Elektrounternehmens bereits zwei Anhänger in Brand.

Durch das schnelle Eingreifen der ca. 40 eingesetzten Feuerwehrleute konnte das Feuer dann schnell gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude verhindert werden.

Ein Imbissanhänger und ein Bauwagenanhänger sind bei dem Feuer total zerstört worden, ein weiterer Planen-Anhänger wurde schwer beschädigt.

Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Polizeibeamte aus Stade haben noch vor Ort die ersten Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Genaue Ergebnisse werden aber erste nach den Recherchen der Brandexperten der Polizeiinspektion Stade erwartet, die heute anlaufen werden.

Die Ermittler suchen nun Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Ausbruch des Feuers in Verbindung stehen könnten. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeistation Fredenbeck unter der Rufnummer 04149-933510 zu melden.

