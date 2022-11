Geilenkirchen (ots) - Unbekannte Personen schlugen an einem am Markt abgestellten PKW die Seitenscheibe ein und stahlen aus dem Fahrzeuginnenraum zwei Brillen sowie eine Ledermappe. Die Tat ereignete sich am 26. November (Samstag) zwischen 12 Uhr und 15.50 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

