POL-HS: Diebstahl aus PKW

Kreis Heinsberg (ots) - Straftaten Waldfeucht-Selsten - Einbruch Am 26.11.2022, in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 13.44 Uhr, wurde an einem Mehrfamilienhaus auf der Landstraße ein Fenster im Erdgeschoss aufgehebelt. Unbekannte Täter verschafften sich auf diesem Weg Zutritt zur Wohnung und durchsuchten Schränke und Schubladen in allen Räumen. Welche Gegenstände entwendet wurden stand zum Zeitpunkt der ...

mehr