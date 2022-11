Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 327 vom 27.11.2022

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Waldfeucht-Selsten - Einbruch

Am 26.11.2022, in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 13.44 Uhr, wurde an einem Mehrfamilienhaus auf der Landstraße ein Fenster im Erdgeschoss aufgehebelt. Unbekannte Täter verschafften sich auf diesem Weg Zutritt zur Wohnung und durchsuchten Schränke und Schubladen in allen Räumen. Welche Gegenstände entwendet wurden stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Konkrete Täterhinweise konnten bislang nicht erlangt werden, die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Übach-Palenberg - Einbruch in Einfamilienhaus

In der der Zeit vom 25.11.2022, 12.00 Uhr, und dem 26.11.2022, 10.00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem leerstehenden Einfamilienhaus auf der Wirichstraße, indem die Terrassentür aufgebrochen wurde. Alle Schränke und Schubladen wurden durch die Täter geöffnet und durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, konnte noch nicht ermittelt werden. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige liegen bislang nicht vor.

Wegberg - Einbruch

Im Zeitraum vom 22.11.2022, 17.00 Uhr und 26.11.2022, 09.00 Uhr, gelangten unbekannte Täter durch das Entfernen eines Gitters an einen Kellerschacht eines Einfamilienhauses auf der Blumenstraße. Anschließend schlugen sie das Kellerfenster ein und gelangten in das Innere des Hauses, das vollständig durchsucht wurde. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Angaben zu entwendeten Gegenständen liegen noch nicht vollständig vor.

Hückelhoven - Einbruch in Musikgeschäft

Am 26.11.2022 um 05.10 Uhr schlugen unbekannte Täter mit Pflastersteinen die Schaufensterscheibe eines Musikgeschäftes auf der Dinstühlerstraße ein. Hierdurch gelangten sie in den Verkaufsraum und entwendeten eine Gitarre, einen Verstärker, ein Metronom und verschiedene Dekorationsartikel. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige konnten bislang nicht erlangt werden.

