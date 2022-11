Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannte entwenden Mountainbike aus Garage

Gangelt-Birgden (ots)

Ein Ehepaar wurde am frühen Montagmorgen (28. November) gegen 00.45 Uhr in der Heinrich-Aretz-Straße auf ein verdächtiges Geräusch aufmerksam. Als sie diesem nachgingen, stellten sie fest, dass die Garage offen stand und sich zwei dunkel gekleidete männliche Personen mit einem ihrer Fahrräder aus der Garage in Richtung Schniewindstraße entfernten. Bei dem Rad handelte es sich um ein Mountainbike in den Farben neongrün/schwarz.

