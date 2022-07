Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle und Brandstiftung

Aalen (ots)

Waiblingen-Bittenfeld: Fahrradfahrer schwer verletzt

Gegen 10:30 Uhr befuhr am Samstag ein 57-jähriger Radfahrer einen Feldweg zwischen Bittenfeld und Weiler zum Stein. An der Einmündung zur Kreisstraße 1849 wollte er die Straße überqueren, fuhr hierzu ohne seine Geschwindigkeit zu verringern ein und kollidiert hierbei mit einem in Richtung Weiler zum Stein vorfahrtsberechtigt fahrenden VW. Der Radfahrer trug keinen Helm und wurde lebensbedrohlich verletzt. Nach einer notärztlichen Versorgung vor Ort wurde er in eine Klinik verbracht.

Fellbach: Mit Fahrrad über eine Treppe ?

Ein 20-jähriger Radfahrer wollte am Samstag kurz vor 13.30 Uhr auf dem Guntram-Palm-Platz bei der Schwabenlandhalle mit seinem Fahrrad über eine dortige Treppe springen. Hierbei hatte sich der Radler offenbar überschätzt und landete nicht auf den Rädern sondern stürzte. Der 20-Jährige zog sich mehrere leichtere Verletzungen zu, die er in einem Krankenhaus behandeln lassen musste. Ein Fremdschaden entstand nicht.

Großaspach: 79-jähriger E-Bike-Fahrer stürzt

Nach dem Andrea-Berg-Konzert befuhr am Samstag gegen 17 Uhr ein 79-jähriger Pedelec-Fahrer die Jahnstraße entgegen der Einbahnstraßenregelung, fuhr an der anschließenden Kreuzung ohne auf den bevorrechtigten Verkehr zu achten ein und wurde hierbei von einer langsam fahrenden Mercedes-Fahrerin erfasst. Der Radfahrer wollte eigentlich den Kreuzungsbereich geradeaus überqueren, stürzte und zog sich hierbei mehrere leichtere Verletzungen zu. Glücklicherweise trug der 79-Jährige einen Schutzhelm. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2600 Euro.

Althütte: Zu schnell in die Kurve

Kurz vor 21 Uhr befuhr am Samstag ein 22-jähriger Volvo-Fahrer die Landesstraße 1120 von Althütte in Richtung Lutzenberg. Kurz vor Ortsbeginn Lutzenberg kam der Volvo aufgrund zu hoher Geschwindigkeit in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Leitpfosten und überschlug sich. Glücklicherweise landete der Volvo wieder auf den Rädern und der Fahrer und seine zwei Mitfahrer blieben offenbar unverletzt. Der Fahrer setzte unmittelbar nach dem Unfall seine Fahrt fort, obwohl er von Zeugen angesprochen wurde. Schließlich konnte der 22-jährige Fahrer des Volvo alkoholisiert zuhause von einer Streife angetroffen werden. Nach einer Blutentnahme im Krankenhaus wurde er wieder nach Hause entlassen. Ob und wie lange der 22-Jährige noch im Besitz einer Fahrerlaubnis ist muss sich noch zeigen und hängt vom Ergebnis der Blutprobenuntersuchung ab.

Winnenden: Schwere Brandstiftung - Zeugen gesucht

Kurz vor Mitternach in der Nacht von Samstag auf Sonntag brannte in der Mühltorstraße ein Müllcontainer an einem Mehrfamilienhaus. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus. Die Flammen des brennenden Müllcontainers erreichten eine Höhe von fast 6 m und hätten vermutlich das ganze Gebäude erfasst, wenn der Brand nicht rechtzeitig bemerkt und gemeldet worden wäre. Eine vor Ort eintreffende Streife konnte den Brand gerade noch rechtzeitig mit einem Feuerlöscher eindämmen. Die Feuerwehr Winnenden war schnell mit zwei Fahrzeugen und sechs Mann vor Ort und löschten das Feuer vollends. Trotz der schnellen Intervention drang der Ruß des Feuers durch ein geöffnetes Fenster einer Dachwohnung ein und löste dort einen Rauchmelder aus. Glücklicherweise erlitten die dortigen Bewohner nur eine leichte Rauchgasintoxikation und mussten nicht weiter ärztlich versorgt werden. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei in Winnenden, Tel. 07195/ 6940, sucht Zeugen des Vorfalls. Im Moment des Brandausbruches sollen sich mehrere Jugendliche dort herumgetrieben haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell