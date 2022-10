Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: KOMM, HALTE MEINE HAND

Das Polizeipräsidium Einsatz zu Gast beim Kinderhospizdienst Göppingen

73037 Göppingen

"Wenn du bei Nacht den Himmel anschaust, wird es dir sein, als lachten alle Sterne, weil ich auf einem von ihnen wohne, weil ich auf einem von ihnen lache. Und wenn du dich getröstest hast, wirst du froh sein, mich gekannt zu haben."(Antoine de Saint-Exupéry - Der Kleine Prinz)

Am 24.10.2022 macht sich der Leitende Kriminaldirektor Volker Mössinger mit einer kleinen Delegation des Polizeipräsidiums Einsatz auf den Weg zum Kinderhospizdienst Göppingen. Die Schirmherrschaft für diesen besonderen Dienst hat er gerne übernommen und weiß um den unschätzbaren Wert und das Engagement der Malteser-Einrichtung. Als der Leiter der Bereitschaftspolizeidirektion Göppingen den Motor abstellt und mit seiner Begleitung aussteigt, finden sie sich in einem friedvollen Park wieder. Das bunte Laub unter ihren Füßen raschelt, als sie die letzten Meter zur Villa Hammer, dem heutigen Pfarrer-Hermann-Schäfer-Haus zurücklegen. Die Blätter am Boden erinnern an Endlichkeit: Ein Jahr geht vorüber - das Leben scheint sich zurückzuziehen und mit ihm die Wärme, die Farben und die Klänge.

Herzlich werden sie von Edmund Baur, dem Landesbeauftragten der Malteser Baden-Württemberg und Karen Straubmüller, der leitenden Koordinatorin empfangen. Die alte Villa hat etwas Zeitloses und verströmt Geborgenheit. Die freundlichen Räume beherbergen die Verwaltung, bieten Platz für zahlreiche Fortbildungen und sind Begegnungsort der Kinder- und Jugendtrauergruppen. Überdies gibt es hier eine Trauergruppe für verwitwete Mütter und Väter, die gemeinsam mit ihren hinterbliebenen Kindern leben.

In den folgenden eineinhalb Stunden geben Herr Baur und Frau Straubmüller berührende Einblicke in Ihre Arbeit. Sie sprechen achtsam und zugleich offen über den Tod, der in unserer Gesellschaft vielfach noch ein Tabuthema sei. Dies mache es den Betroffenen und Angehörigen oftmals sehr schwer mit dem persönlichen Schicksal umzugehen, insbesondere wenn es sich um Kinder handelt.

Die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes beraten, begleiten und unterstützen Familien im gesamten Landkreis Göppingen, in denen Kinder oder Jugendliche mit lebensbedrohlicher oder lebensverkürzender Erkrankung leben. Auch wenn ein Elternteil schwer erkrankt ist und die Kinder Abschied nehmen müssen, bieten die Helferinnen und Helfer der Malteser ihre fürsorgliche Hilfe an. Schließlich sind es Nähe, Wärme und Geborgenheit, die jungen Menschen einen würdigen Abschied von dieser Welt und zugleich von schweren Tagen, Monaten oder gar Jahren in Krankheit und Sorge schenken.

Das Polizeipräsidium Einsatz bedankt sich herzlich für dieses Engagement! Durch die Erlöse der alljährlichen Benefiz-Zauberschau sowie regelmäßige Spenden aus den Pfandrückläufen der Einsatzverpflegung der Beamtinnen und Beamten trägt die Bereitschaftspolizeidirektion Göppingen einen Teil zur dringend benötigten finanziellen Unterstützung der Einrichtung bei. Darüber hinaus engagieren sich einzelne Polizistinnen und Polizisten des Präsidiums in ihrer Freizeit als ehrenamtliche Helfer beim Kinderhospiz Göppingen-Faurndau.

Ehrenamt für die Menschlichkeit

Wenn Sie sich ebenfalls ein ehrenamtliches Engagement im Kinderhospiz Göppingen-Faurndau vorstellen können, nehmen Sie bitte telefonischen Kontakt unter 07161 / 9 32 32 28 auf oder schreiben Sie eine E-Mail an kinderhospizdienst.goeppingen@malteser.org Angehende Ehrenamtliche werden in professionellen Schulungen gewissenhaft auf die bevorstehenden Aufgaben und Herausforderungen vorbereitet und erhalten fortlaufenden Support. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.malteser-goeppingen.de. Zögern Sie nicht und werden Sie Teil dieses großartigen Teams!

Info-Abende für Interessierte

08.11.2022 um 19 Uhr im Malteserzentrum Uhingen, Johannesstr. 1, 73066 Uhingen 15.11.2022 um 19 Uhr im Gemeindesaal St. Johannes, Marienstr.15, 73312 Geislingen

Spendenkonto

Malteser Hilfsdienst e.V. Kreis Göppingen

IBAN: DE05 6105 0000 0000 0666 42

BIC: GOPSDE6GXXX | Stichwort: Kinderhospizdienst

