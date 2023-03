Polizei Düren

POL-DN: Versuchter Einbruch in Kita

Titz (ots)

In der Zeit von Montag (13.03.2023) auf Dienstag (14.03.2023) versuchten Unbekannte in eine Kita in der Bungsstraße einzubrechen.

Nach Angaben der 28-jährigen Verantwortlichen der Kita lässt sich der Tatzeitraum auf die Zeit zwischen 16:30 Uhr am Montag und 07:00 Uhr am Dienstag eingrenzen. In dieser Zeit versuchten die Unbekannten mehrere Fenster und Türen der Einrichtung gewaltsam zu öffnen. Diese Versuche blieben alle ohne Erfolg, augenscheinlich wurde das Gebäude nicht durch Unbefugte betreten.

Die Polizei bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges festgestellt haben, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell