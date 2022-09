Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Wangen / Neuravensburg

Unfallflucht

Am Donnerstag gegen 12:50 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker die A96 in Fahrtrichtung München. Auf Höhe der Behelfsausfahrt Neuravensburg wurde auf Grund einer Brückenwartung eine Fahrspur gesperrt. Als der Unfallverursacher auf die Baustelle zufuhr, übersah er die aufgestellten Pylonen und einen Anhänger mit einer LED- Vorwarntafel. Bei der Kollision entstand am Anhänger ein Schaden von ca. 2000 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerkannt.

