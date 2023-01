POL-GE: Räuber flüchten ohne Beute - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots) - Mit Bildern aus Überwachungskameras sucht die Polizei nach drei tatverdächtigen Frauen in einem Fall von Diebstahl. Am Freitag, 15. Juli 2022, waren zwei 20 und 42 Jahre alte Gelsenkirchenerinnen in einem Supermarkt in der Straße "Im Emscherbruch" in der Resser-Mark einkaufen. Dabei wurde das Portemonnaie der 42-Jährigen gegen 14.30 Uhr ...

