Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 24-Jähriger nach Ladendiebstahl gestellt

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch, 25. Januar 2023, einen 24 Jahre alten Mann nach einem Ladendiebstahl in Erle vorläufig festgenommen. Ein Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäftes an der Cranger Straße hatte den Tatverdächtigen gegen 17.10 Uhr dabei beobachtet, wie er Waren in seinen Rucksack steckte. Daraufhin sprach er ihn an und bat ihn in das Büro. Dort schlug der Tatverdächtige auf den Mitarbeiter ein. Auch ein zweiter Mitarbeiter, der zur Hilfe kam, wurde geschlagen. Da der Tatverdächtige aggressiv war, fixierten ihn die Beamten. Da er widersprüchliche Angaben zu seiner Identität machte, nahmen ihn die Beamten vorläufig fest und brachten ihn zur Wache. Diese konnte er am späten Abend nach Feststellung seiner Personalien wieder verlassen. Die Ermittlungen dauern an.

