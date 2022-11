Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Brand eines Müllcontainers ruft Polizei und Feuerwehr auf den Plan

Wer kann Hinweise geben?

Babenhausen (ots)

Der Brand eines Müllcontainers "Im Erloch" hat am Dienstagabend (1.11.) den Einsatz der Polizei und der Feuerwehr ausgelöst. Zeugen hatten gegen 18.30 Uhr die Rettungsleitstelle verständigt, als sie auf den Brand aufmerksam wurden, die Tonne von der Hausfassade wegzogen, jedoch ihr Versuch vergeblich blieb, den Brand zu stoppen. Die hinzueilende Feuerwehr löschte die Flammen rasch. Die nahe stehende Hausfassade wurde infolge des Brandes nicht beschädigt. Weil Anwohner in diesem Zusammenhang zwei Jugendliche an dem Container beobachten konnten, die nach Ansprache sofort die Flucht ergriffen, schließt die Polizei eine mögliche vorsätzliche Handlung nicht aus. Die weiteren Ermittlungen hierzu hat das Kommissariat 10 in Darmstadt übernommen. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Ermittelnden sachdienliche Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell