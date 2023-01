POL-GE: Update: 14-Jährige aus Haltern am See wieder da

Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei ermittelt gegen vier Jugendliche, denen mehrere Straftaten im Umfeld einer Gesamtschule in Bismarck vorgeworfen werden. Am Dienstag, 24. Januar 2023, wurden Polizeikräfte gegen 12.50 Uhr zur Schule an der Laarstraße gerufen. Dort war es in den Tagen zuvor vermehrt unter anderem zu Raubtaten und Bedrohungen gekommen. Gleich mehrere ...

