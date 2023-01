POL-GE: Zeugen nach Laubenaufbrüchen in Heßler gesucht

Gelsenkirchen (ots) - Polizeibeamte haben am Mittwoch, 25. Januar 2023, einen 24 Jahre alten Mann nach einem Ladendiebstahl in Erle vorläufig festgenommen. Ein Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäftes an der Cranger Straße hatte den Tatverdächtigen gegen 17.10 Uhr dabei beobachtet, wie er Waren in seinen Rucksack steckte. Daraufhin sprach er ihn an und bat ihn in das Büro. Dort schlug der Tatverdächtige auf den ...

