POL-DN: Zeugen für Verkehrsunfallflucht gesucht

Düren / Jülich (ots) - Zwei private Wohnhäuser wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zum Ziel von Einbrechern. In den Morgenstunden des 15.03.2023 bemerkten die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Keltenstraße in Huchem-Stammeln, dass sie über Nacht ungebetenen Besuch bekommen hatten. Der oder die noch unbekannten Täter hatten sich durch die Haustür Zugang zum Eingangsbereich des Hauses verschafft. Aus ...

