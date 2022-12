Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221228.3 Brunsbüttel: Zeugen nach Körperverletzung gesucht!

Brunsbüttel (ots)

In der Nacht zum 1. Weihnachtstag ist es vor einer Brunsbütteler Diskothek zu einer Körperverletzung zum Nachteil von zwei Männern gekommen. Bei den Tätern dürfte es sich um mehrere Personen gehandelt haben, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In der Nacht hielt sich der Anzeigende gemeinsam mit seinem Sohn in einer Diskothek in der Koogstraße auf. Als er gegen 05.00 Uhr vor die Tür trat, sah er, wie etwa zehn Personen seinen Sohn zusammenschlugen. Der 44-Jährige wollte dem 20-Jährigen helfen, erhielt jedoch einen Tritt ins Gesicht und ging zu Boden. Letztlich ließen die Täter von den Geschädigten ab und entfernten sich. Vater und Sohn trafen sich in den Räumlichkeiten der Disco wieder, beide wiesen einige nicht unerhebliche Verletzungen auf, die der medizinischen Versorgung bedurften.

Im Zuge der Ermittlungen haben sich bisher keine konkreten Hinweise auf die Identität der Angreifer ergeben. Daher bittet die Polizei Brunsbüttel, dass sich Zeugen unter der Telefonnummer 04852 / 60240 melden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell