POL-GM: Quadfahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

Marienheide (ots) - Unbekannte sind zwischen Freitag (15. Juli, 14 Uhr) und Montag (18. Juli, 7 Uhr) in zwei Schulen eingebrochen. Indem sie das Oberlicht aufbrachen, verschafften sich die Eindringlinge Zugang zu einer Schule in der Pestalozzistraße. Dort durchwühlten sie Schränke in mehreren Zimmern. Ob etwas gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest. In der Leppestraße brachen Kriminelle ebenfalls in eine Schule ein. Auch hier durchsuchten die Täter mehrere ...

