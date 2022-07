Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrüche in Schulen

Marienheide (ots)

Unbekannte sind zwischen Freitag (15. Juli, 14 Uhr) und Montag (18. Juli, 7 Uhr) in zwei Schulen eingebrochen. Indem sie das Oberlicht aufbrachen, verschafften sich die Eindringlinge Zugang zu einer Schule in der Pestalozzistraße. Dort durchwühlten sie Schränke in mehreren Zimmern. Ob etwas gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest. In der Leppestraße brachen Kriminelle ebenfalls in eine Schule ein. Auch hier durchsuchten die Täter mehrere Zimmer, darunter die Küche, das Lehrerzimmer, ein Büro und Klassenzimmer. Um in die Räume zu gelangen, hebelten die Unbekannten mehrere Türen auf. Über mögliche Beute lagen bei der Anzeigenaufnahme noch keine Informationen vor. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

