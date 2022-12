Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221228.2 Heide: Räuberischer Diebstahl in Kaufhaus

Heide (ots)

Am Dienstagnachmittag haben sich drei Männer am Warensortiment eines Kaufhauses in Heide bedient. Ein Detektiv beobachtete die Diebe und stellte einen von ihnen, der sich heftig zur Wehr setzte. Eine Nacht verbrachte der Beschuldigte im Gewahrsam.

Gegen 17.25 Uhr beobachtete der Mitarbeiter eines Geschäftes in der Friedrichstraße drei Personen, die Diebstahlssicherungen von Waren entfernten und sich die Waren unter ihre Kleidung steckten. Daraufhin sprach der Beobachter das Trio an, worauf zwei der Diebe sofort eilig flüchteten. Den dritten ergriff der Detektiv und es kam zu einem Gerangel, bei dem der Beschuldigte sich gegen den Geschädigten zur Wehr setzte und ihn würgte. Letztlich konnte sich der Anzeigende aus dem Würgegriff befreien und den Dieb bis zum Eintreffen einer Streife festhalten. Der Detektiv war nach dem Ereignis merklich geschockt und klagte über Schmerzen am Hals. Bei der Durchsuchung des 28-jährigen Täters fanden die Polizisten zwei entwendete T-Shirts sowie eine Schere und eine Rasierklinge auf. Die Gegenstände nahmen sie dem Mann ab. Bis zur Prüfung des Vorliegens von Haftgründen am heutigen Mittwoch kam der Beschuldigte nach Rücksprache mit einer Staatsanwältin ins Itzehoer Gewahrsam. Mit einer Anzeige im Gepäck, unter anderem wegen des räuberischen Diebstahls, wurde er am Vormittag mangels Haftgründen wieder entlassen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell