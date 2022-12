Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221228.1 Heide: Hinweis auf Trunkenheitsfahrt bestätigt sich

Heide (ots)

Am späten Dienstag hat die Heider Polizei den Hinweis auf eine Trunkenheitsfahrt mit Ziel Büsum erhalten. Noch in Heide stoppten Beamte den Wagen und ordneten bei dem Fahrer eine Blutprobenentnahme an.

Kurz vor Mitternacht fahndete eine Streife nach einem Skoda, der in Heide unterwegs und dessen Ziel Büsum sein sollte. Auf der Straße Markt entdeckten Beamte den Wagen und stoppten ihn schließlich in der Straße Westerweide. Ein Atemalkoholtest bei dem 35-jährigen Fahrer ergab einen Wert von 1,24 Promille, so dass der Dithmarscher eine Blutprobenentnahme über sich ergehen lassen musste. Den Führerschein des Beschuldigten beschlagnahmten die Polizisten, seine Fahrzeugschlüssel stellten sie sicher und fertigten eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell