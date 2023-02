Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Trunkenheit

Weimar (ots)

Am 12.02.2023 gegen 14:10 Uhr wurde die Polizei informiert, dass an einer Tankstelle in der Rießnerstraße ein augenscheinlich angetrunkener Mann in seinen Pkw eingestiegen und davongefahren sei. Zuvor hatte dieser die Anruferin und deren Partner lallend und schwankend angerempelt und angepöbelt. Anhand des Kennzeichens wurde die Wohnanschrift des Halters ermittelt und dieser zu Hause aufgesucht. Den Beamten gegenüber wurde der dann zunehmend aggressiv. Er gab an, nicht gefahren zu sein und erst zu Hause getrunken zu haben. Ein Atemalkoholtest wurde verweigert. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Der Führerschein wurde sichergestellt.

