POL-DH: Stemshorn - Fahrzeugbrand, Stemshorn - Schmuck auf Spielplatz aufgefunden, Borstel - Verkehrsunfall mit drei Beteiligten, Martfeld - Brand eines Traktors, Stuhr - Verkehrsunfall mit Kind

Stemshorn - Fahrzeugbrand

Am Mittwoch kam es in Stemshorn, Fischerstatt, gegen 12:00 Uhr, zu einem Vollbrand eines Pkw aus bislang ungeklärter Ursache. Der 73-jährige Fahrzeugführer bemerkte den Brand während der Fahrt. Er verließ den Pkw unverletzt und versuchte bis zum Eintreffen der Feuerwehr den Brand mittels Feuerlöscher zu löschen. Der Pkw brannte vollständig aus. Durch das Feuer wird auch der nebengelegenen Grünstreifen über eine Fläche von ca. zehn Quadratmetern beschädigt. Es entsteht ein Gesamtschaden von 7.000 Euro.

Stemshorn - Schmuck auf Spielplatz aufgefunden

Ende März wurden im Zuge von Aufräumarbeiten auf einem Spielplatz in Stemshorn diverse Schmuckgegenstände sowie Münzen aufgefunden. Es handelt sich vorrangig um 5 und 10 DM - Münzen, einige Reichsmark und Kleingeld in Euro. Auffällig sind auch zwei Pandorra Armbänder, ein Ring mit gelben Stein sowie gebrauchte Füllfederhalter. Derzeit ist der/ die Eigentümer/in unbekannt. Es wird vermutet, dass es sich um Gegenstände aus einem Einbruchdiebstahl im südlichen Bereich des Landkreises Diepholz oder dem angrenzenden Nordrhein-Westfalen handelt. Sofern die Gegenstände widererkannt werden, so bitten wir um entsprechende Hinweise an die Polizei in Diepholz unter der Tel. 05441 / 971 - 0.

Borstel - Verkehrsunfall mit drei Beteiligten

Am 27.04.2022, gegen 09:55 Uhr, kam es in Borstel auf der Bundesstraße 214 in Höhe der Siedenburger Straße, Kreisstraße 16, zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Die 74-Jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw die Siedenburger Straße aus Siedenburg kommend und wollte an der Einmündung zur B214 auf diese nach links, in Fahrtrichtung Nienburg, auffahren. Aus ihrer Sicht rechtsseitig befand sich ein Fahrzeug der Müllabfuhr. Beim Einfahren in die Bundesstraße übersah sie den bevorrechtigten 26-Jährigen Fahrzeugführer, welcher mit seinem Lkw mit Anhänger in Richtung Nienburg die B214 befuhr. In Folge der Kollision wurde das Fahrzeug der 74-Jährigen gegen den wartenden Lkw des 50-Jähringen geschleudert, welcher aufgrund des Fahrzeugs der Müllabfuhr verkehrsbedingt halten musste. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamtsumme von ca. 7.000 Euro. Das Fahrzeug der 74-Jährigen war nicht mehr fahrbereit. Es wurde niemand verletzt.

Martfeld - Brand eines Traktors

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Mittwoch, in den Morgenstunden, in Martfeld auf einem Feld an der Gieschenstraße, ein Traktor in Brand. Der Brand wurde durch die Feuerwehr in Martfeld vollständig gelöscht. Alle Beteiligten blieben bei dem Brand unverletzt. Der Gesamtschaden wird bislang auf 60.500 Euro geschätzt.

Stuhr - Verkehrsunfall mit Kind

Am Mittwochabend, gegen 18:10 Uhr, kam es in Weyhe, Im Bruch, zu einem Verkehrsunfall mit zwei Beteiligten. Ein 10-jähriger Junge befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg in Richtung Am Weidufer. Aufgrund eines Hundes kreuzte der Junge plötzlich die Fahrbahn. Ein in selber Richtung mit seinem Pkw fahrender 53-jähriger Stuhrer konnte einen Zusammenstoß trotz Notbremsung nicht verhindert. Der Junge wurde dabei leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt ca. 550 Euro.

