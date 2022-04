Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Wagenfeld, Verkehrsunfall mit Linienbus - Sulingen, Polizei nimmt Einbrecher fest - Stuhr, Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Sachbeschädigungen

Unbekannte haben in der Nacht von Montag zu Dienstag mehrere Gegenstände am Waldkindergarten in Diepholz, Hohen Esch, beschädigt. Neben einer Sitzgruppe wurden weitere 4 Bänke, mehrere Bäume und Schilder beschädigt. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Wagenfeld - Verkehrsunfall mit Linienbus

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus in Wagenfeld wurden beiden Fahrer leicht verletzt. Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer wollte gestern gegen 07.55 Uhr den vor ihm fahrenden Linienbus überholen. Er übersah dabei, dass der Bus von der Rahdener Straße nach links in den Flöthweg abbiegen wollte. Beide Fahrzeuge kollidierten und beide Fahrer verletzten sich leicht. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Sulingen - Einbrecher festgenommen

Nachdem Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch durch ein Fenster in ein Gebäude des Berufsschulzentrums in Sulingen, Bogenstraße, eingebrochen waren, konnte die Polizei gegen 02:10 Uhr einen 21-jährigen, der Polizei nicht unbekannten, Täter nach einer kurzen Flucht festnehmen. Bei dem Täter konnten verschiedene Aufbruchswerkzeuge und mögliches Diebesgut sichergestellt werden. Ein weiterer Täter konnte bislang nicht ermittelt werden. Die Fahndungsmaßnahmen mit Unterstützung weiterer angeforderter Polizeikräfte in der Nacht blieb erfolglos. Angaben zum Diebesgut bzw. zu der genauen Schadenshöhe können bislang nicht gemacht werden. Die Ermittlungen nach dem zweiten Täter gehen weiter.

Sulingen - PKW beschädigt

Unbekannte haben am Dienstag zwischen 17.00 Uhr und 20.30 Uhr die Heckscheibe eines in der Erlenstraße abgestellten Pkw zerstört. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Sulingen - Verkehrsunfall

Am Dienstag um 18:25 Uhr verunfallten auf der Bundesstraße 214, in Höhe der Abfahrt "Sulingen Ost", zwei Pkw. Eine 25-jährige Fahrerin aus der Gemeinde Wagenfeld wollte aus Fahrtrichtung Diepholz kommend an der Abfahrt nach links abzubiegen. Hierbei übersah sie einen 45-jährigen Twistringer, der die Bundesstraße in Richtung Diepholz befuhr. Infolge der Kollision verletzten sich beide Fahrzeugführer*innen leicht. An den Pkw entstand ein Sachschaden von rund 15000 Euro. Für die Verkehrsunfallaufnahme und die Bergung der Pkw musste die B 214 kurzzeitig gesperrt werden.

Stuhr - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrenden und einem Krad wurden beide Fahrer gestern schwer verletzt. Gegen 16.40 Uhr war ein 28-jähriger Radfahrer, entgegen der Fahrtrichtung, auf dem Radweg der Stuhrer Landstraße unterwegs. Als er die Stuhrer Landstraße queren wollte, übersah er ein auf der Stuhrer Landstraße fahrendes Krad. Beide kollidierten, wobei der 19-jährige Krad-Fahrer schwer verletzt wurde. Er musste mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch der 28-jährige Radfahrer wurde schwer verletzt. Er wurde ebenfalls vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Stuhr - Diebstahl von Rohbau

Am Dienstag in der Zeit von 00 Uhr bis 05.30 Uhr haben Unbekannte aus einem Rohbau in Stuhr-Seckenhausen, Hauptstraße, Fensterrahmen und Fenster im Wert von rund 8000 Euro entwendet. Da das Diebesgut mit einem Anhänger oder Transporter abtransportiert worden sein muss, hofft die Polizei auf Hinweise, Tel. 0421 / 80660.

Bruchhausen-Vilsen - Sachbeschädigung

Bereits im Zeitraum von Freitag 00:00 bis Samstag 13:00 Uhr kam es in Bruchhausen-Vilsen am Kirchplatz zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter beschädigten die Fensterscheibe der Eingangstür des Pfarrhauses. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Hinweise auf die möglichen Verursacher nimmt die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938250, entgegen.

