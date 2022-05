POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2022

Werdohl (ots) - Einem 22-Jährigen ist am Sonntag gegen 0.20 Uhr auf der Kirmes in der Goethestraße die Geldbörse abhandengekommen. Sie steckte in der Tasche seiner Jogginghose. Er erstattete Anzeige bei der Polizei wegen Diebstahls. Einen Tag später wurde sie ihm von einem Finder wiedergebracht. Lediglich das Bargeld fehlte. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei ...

