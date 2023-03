Polizei Düren

POL-DN: Zwei Einbrüche in Geschäftsräume

Langerwehe Düren (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden bei der Polizei zwei Einbrüche in Geschäftsräume angezeigt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

In Langerwehe brachen bislang Unbekannte in einen Handwerksbetrieb ein und entwendeten unter anderem Werkzeug und elektronische Geräte. Zugang verschafften sich die Diebe, indem sie eine Seitentür des Gebäudes, welches an der der Straße "Am Parir" liegt, aufhebelten. Da der oder die Täter sich auch an einem Tresor zu schaffen machten, müssen sie wohl eine längere Zeit am Tatort verbracht haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die zwischen Mittwoch (15.03.2023), 22:00 Uhr und Donnerstag (16.03.2023), 07:00 Uhr verdächtige Beobachtungen rund um den oben genannten Tatort gemacht haben, sich unter 02421 949-6425 mit der Leitstelle der Polizei Düren in Verbindung zu setzen.

In Düren Gürzenich musste der Besitzer einer Druckerei auf der Valencienner Straße am Donnerstagmorgen feststellen, dass Unbekannte in seine Geschäftsräume eingedrungen waren. Dazu bauten sie ein Seitenelement neben der Zugangstüre aus. Große Beute machten die Täter nach ersten Angaben des Geschädigten nicht. Trotzdem bittet die Polizei auch in diesem Fall um Ihre Mithilfe. Haben Sie zwischen Mittwochabend (15.03.2023) 18:15 Uhr und Donnerstagmorgen (16.03.2023) 09:00 Uhr rund um die Valencienner Straße Beobachtungen gemacht, die zur Aufklärung der Tat beitragen können? Dann wenden Sie sich bitte unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei Düren.

