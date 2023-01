Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kradfahrer

Bochum-Laer (ots)

Am heutigen 10.01.2023, gegen 14:09h, befuhr ein 44-jähriger Bochumer mit seinem Pkw die Höfestraße in Richtung Westen und beabsichtigte, an der Einmündung zur Markstraße, nach links abzubiegen. Er hielt sein Fahrzeug zunächst an. Als er wieder anfuhr, kollidierte er mit einem aus seiner Sicht von links kommenden 16-jährigen Kradfahrer aus Bochum, welcher die Markstraße in nördliche Richtung befuhr. Infolge des Unfalls verletzte sich der Kradfahrer schwer und wurde mittels Rettungswagen zur weiteren Behandlung einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Individualverkehr konnte an der Unfallstelle vorbei geleitet werden, sodass es lediglich zu leichten Verkehrseinschränkungen kam. Die Unfallstelle war um 15:44 wieder geräumt. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000EUR geschätzt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch ein spezialisiertes Verkehrsunfallteam des Polizeipräsidiums Bochum.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell