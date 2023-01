POL-BO: Kradfahrer (52) nach Alleinunfall schwer verletzt

Bochum (ots) - Die Polizei sucht Zeugen eines Raubdeliktes, das sich am Freitag, 6. Januar, gegen 20.20 Uhr an der Langendreerstraße in Bochum ereignet hat. Nach aktuellem Kenntnisstand wartete ein 38-jähriger Mann aus Gelsenkirchen in der Einfahrt zwischen den Hausnummern 46 und 48 auf einen Freund, als er einen Streit zwischen drei Männern wahrgenommen habe. Der ...

