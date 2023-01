Polizei Bochum

POL-BO: Mann (38) in Bochum zusammengeschlagen und beraubt - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Raubdeliktes, das sich am Freitag, 6. Januar, gegen 20.20 Uhr an der Langendreerstraße in Bochum ereignet hat.

Nach aktuellem Kenntnisstand wartete ein 38-jähriger Mann aus Gelsenkirchen in der Einfahrt zwischen den Hausnummern 46 und 48 auf einen Freund, als er einen Streit zwischen drei Männern wahrgenommen habe. Der Gelsenkirchener habe versucht, den Streit zu schlichten und sei dazwischen gegangen. Daraufhin seien sieben Personen auf ihn zugegangen und hätten auf ihn eingeschlagen.

Der Mann ging zu Boden und wurde verletzt. Anschließend sollen ihm die unbekannten Personen das Handy und das Portemonnaie entwendet haben und seien in zwei Fahrzeugen geflüchtet.

Bei den Tatverdächtigen soll es sich um "arabisch stammende Männer" handeln. Das erste Fahrzeug sei ein dunkelblauer BMW mit Düsseldorfer Kennzeichen gewesen, das andere ein roter Toyota mit Bochumer Kennzeichen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-8205 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell