POL-BO: Ehrenamtlicher Einsatz: Seniorensicherheitsberatung freut sich über Verstärkung

Bochum (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend, 9. Januar, in Bochum-Westenfeld ist eine 78-jährige Bochumerin verletzt worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand war eine 56-jährige Autofahrerin aus Bochum gegen 18.25 Uhr auf der Westenfelder Straße in Richtung Graf-Adolf-Straße unterwegs und beabsichtigte, nach rechts in die Grünstraße abzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einer 78-jährigen ...

