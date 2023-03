Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Polizei sucht Zeugen nach schadensträchtigem Einbruch in Fahrzeughandel

Ludwigsburg (ots)

Bereits am vergangenen Sonntag (26.03.2023) gelangten mutmaßlich mehrere noch unbekannte Täter zwischen 03:00 Uhr und 05:00 Uhr mit Leitern auf das umzäunte Verkaufsgelände eines Kfz-Handels in der Carl-Benz-Straße in Holzgerlingen. Dort brachen sie zwei Büro-Container auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. In einem der Container stand ein 150 cm hoher und etwa 500 Kilogramm schwerer Tresor, der Fahrzeugschlüssel und Zulassungsbescheinigungen der zum Verkauf stehenden Fahrzeuge auf dem Verkaufsgelände enthielt. Die Täter wuchteten den Tresor aus dem Büro-Container und schafften ihn zum Tor des Fahrzeughandels. Dort brachen sie ein Vorhängeschloss auf, luden den Tresor in ein Fahrzeug ein und fuhren in unbekannte Richtung davon. Nach bisherigem Kenntnisstand befanden sich in dem Tresor etwa 200 Fahrzeugschlüssel und rund 150 Zulassungsbescheinigungen. Die Kosten für die Ersatzbeschaffung der Schlüssel und Unterlagen belaufen sich auf mehrere hunderttausend Euro. Der bei dem Einbruch unmittelbar entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Umstände geht die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg davon aus, dass mehrere Personen zur Begehung der Tat erforderlich waren. Ferner muss zum Abtransport des Tresors mindestens ein Transporter oder Klein-Lkw verwendet worden sein. Zeugen, die am frühen Sonntagmorgen im Bereich der Carl-Benz-Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell