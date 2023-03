Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Betrüger erlangen sechsstellige Summe

Ludwigsburg (ots)

Ein Unternehmen in Steinheim an der Murr fiel zwischen dem 06.03.2023 und dem 27.03.2023 Betrügern zum Opfer, die mittels der sogenannten Betrugsmasche "CEO-Fraud" insgesamt über 100.000 Euro erlangten. Hierzu spähten die noch unbekannten Täter zunächst Daten der Firma aus und erlangten so Kenntnis von einer E-Mail-Adresse, die intern zur Kommunikation der Geschäftsleitung mit der Buchhaltung verwendet wird. In der Folge fälschten die Täter die E-Mail-Adresse, gaben sich als Geschäftsführer aus und wiesen die Buchhaltung an, mehrere Überweisungen zu tätigen. Den E-Mails fügten sie gefälschte Rechnungen bei, welche von Aufmachung und Rechnungsbetrag nicht verdächtig erschienen. Die Buchhaltung tätigte daraufhin die Überweisungen auf ausländische Bankkonten. Der Betrug fiel erst am 27.03.2023 auf, als eine Mitarbeiterin der Buchhaltung den Geschäftsführer auf die Rechnungen angesprochen hatte. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

