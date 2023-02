POL-MK: Passat beschädigt

Lüdenscheid (ots) - Am Montag brannten erneut Container: Um 10.10 Uhr wurde das Feuer in einem grünen Müllcontainer an der Hardenbergstraße entdeckt. Kurz nach 22 Uhr stand ein Container an der Overbergstraße, in Höhe des Seniorenheims, in Flammen. In beiden Fällen löschte die Feuerwehr die Brände. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigungen durch Feuer. ...

