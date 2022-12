Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Feuerlöscher aus Frust verwendet

Ulm (ots)

Am vergangenen Samstag (03.12.2022) benutzte der Gast eines gastronomischen Betriebes am Ulmer Hauptbahnhof einen Feuerlöscher ohne hierfür einen entsprechenden Rechtfertigungsgrund zu besitzen. Der 24-jährige deutsche Staatsangehörige hatte zusammen mit vier Begleitern an diesem Abend offenbar bereits mehrere alkoholische Getränke in dem Gastronomiebetrieb zu sich genommen. Nachdem ihm weitere Getränke wohl aufgrund seines Alkoholisierungsgrades verweigert wurden, soll der junge Mann einen Feuerlöscher aus der Halterung genommen und den Inhalt in der Gaststätte versprüht haben. Anschließend flüchtete er von dem Tatort, konnte jedoch durch eine alarmierte Streife der Bundespolizei in einer Unterführung festgestellt werden. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Beeinträchtigung von Warn- oder Verbotszeichen, Schutzvorrichtungen und Rettungsgeräten.

