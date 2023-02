Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Containerbrände

Vereinsheim aufgebrochen

Vorsicht Taschendiebe

Lüdenscheid (ots)

Am Montag brannten erneut Container: Um 10.10 Uhr wurde das Feuer in einem grünen Müllcontainer an der Hardenbergstraße entdeckt. Kurz nach 22 Uhr stand ein Container an der Overbergstraße, in Höhe des Seniorenheims, in Flammen. In beiden Fällen löschte die Feuerwehr die Brände. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigungen durch Feuer.

Heute Morgen kurz nach 8 Uhr entdeckten Zeugen, dass ein Fenster eines Vereinsheims am Unteren Worthagen aufgebrochen wurde. Der komplette Fensterrahmen landete im Innenraum. Die Polizei stellte keine weiteren Schäden fest. Eine Durchsuchung des Gebäudes verlief negativ.

Am Montag zwischen 13.30 und 13.50 Uhr schaute sich eine 81-jährige Frau in einem Mode-Discounter an der Wilhelmstraße um. Irgendwann bemerkte sie, dass ihre Handtasche offen stand und die Geldbörse und mehrere Schlüssel gestohlen wurden. Sie hatte gerade kurz vorher am Geldautomaten Geld abgehoben. Während des Aufenthalts in dem Geschäft hatte sie keinerlei verdächtigen Beobachtungen gemacht. Bereits am Freitag zwischen 15.30 und 15.58 Uhr wollte eine 69-jährige Altenaerin in einem Discounter an der Heetfelder Straße einkaufen. Sie bemerkte erst in der Kasenschlange, dass ihre Handtasche offen stand und ihr Portemonnaie verschwunden war. Bei der Polizei wurde der Vorfall erst am Montag gemeldet. (cris)

