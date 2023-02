Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Baucontainer aufgebrochen

Schilder geklaut

PKW beschädigt

Seniorin bestohlen

Iserlohn (ots)

Am Wochenende, zwischen Freitagmittag und Montagmorgen, wurde an der Corunnastraße ein Baucontainer aufgebrochen. Unbekannte hebelten die Ecke einer Tür auf und entwendeten einen transportablen Heizlüfter samt Gasflasche.

Unbekannte haben am Wochenende am Kalkofen Verkehrsschilder aus dem Boden gehoben und abtransportiert. Am Freitagabend standen die Schilder noch an ihren vorgesehenen Plätzen. Am Montagmorgen bemerkte ein Zeuge die Schäden: Die Verkehrszeichen und Schilder (2x Halteverbot, 1x Feuerwehrzufahrt mit Zusatz Lehrerparkplatz) lehnten, teilweise mitsamt Beton-Fundamenten, an einem hohen Busch in der Nähe. Ein Bushaltestellenschild stand schräg. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

An der Ortlohnstraße wurden am Sonntagabend, zwischen 21 und 23 Uhr, die Hinterreifen eines Mercedes-Benz beschädigt. Zwischen Donnerstagabend und Montagmorgen wurde an der Ankerstraße ein Citroen V beschädigt. Unbekannte zerkratzten den Lack, zerstachen zwei Reifen und traten einen Außenspiegel ab.

Eine 83-jährige Iserlohnerin wurde am Montag zwischen 10 und 11 Uhr in der Innenstadt bestohlen. Beim Besuch eines Textildiscounters steckte ihre Handtasche in einer anderen Tasche an ihrem Rollator. Sie ließ den Rollator kurz aus den Augen, als sie von einer Frau angesprochen wurde. In diesem Moment könnte jemand unbemerkt die Handtasche herausgezogen haben. Darin steckte neben diversen Schlüsseln ein Portemonnaie mit diversen Bank- und Kundenkarten. Die Seniorin holte noch von dem Laden aus die Polizei, um Anzeige zu erstatten.

In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte versucht, gewaltsam die Tür zu einem Discounter an der Hagener Straße zu öffnen. Hinweise nimmt die Polizei Iserlohn entgegen. (cris)

