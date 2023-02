POL-MK: Diebstahl aus PKW

Menden (ots) - An der Unteren Promenade wurde zwischen Samstagmorgen, 5.30 Uhr, und Sonntagmittag, 12.30 Uhr, ein E-Scooter gestohlen. Der Eigentümer hatte sein Kleinstfahrzeug am Samstagmorgen mit einem Zahlenkettenschloss an einem Fahrradständer vor einem Supermarkt gesichert. Als er am Sonntag zurückkam, lag dort nur noch die durchtrennte Kette. Es handelt sich um einen schwarzen Elektroroller der Marke Changzhou. ...

