Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Scooter und Kinderwagen geklaut

Lederjacken-Betrüger

Menden (ots)

An der Unteren Promenade wurde zwischen Samstagmorgen, 5.30 Uhr, und Sonntagmittag, 12.30 Uhr, ein E-Scooter gestohlen. Der Eigentümer hatte sein Kleinstfahrzeug am Samstagmorgen mit einem Zahlenkettenschloss an einem Fahrradständer vor einem Supermarkt gesichert. Als er am Sonntag zurückkam, lag dort nur noch die durchtrennte Kette. Es handelt sich um einen schwarzen Elektroroller der Marke Changzhou.

Aus dem Flur eines Mehrfamilienhauses an der Fischkuhle wurde in der Nacht zum Samstag ein Kinderwagen der Marke Hauck mitsamt Buggyboard gestohlen. Die Eigentümerin erstattete Anzeige bei der Polizei.

Ein 82-jähriger Senior hat am 23. Januar Geld für nichts bezahlt. Ein unbekannter Täter sprach ihn an diesem Tag gegen 10 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters an der Iserlohner Landstraße an. Er tat so, als seien sie alte Bekannte. Der Unbekannte überredete den Senior zum Kauf von Kleidung. Dabei agierte er so geschickt, so dass der Senior sich zu seiner Wohnung begleiten ließ. Dort überreichte der 82-Jährige dem Unbekannten Bargeld für die angebliche Kleidung. Der Unbekannte verschwand allerdings, ohne die angebotene Ware zu übergeben. Der Unbekannte ist etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, hatte einen Drei-Tage-Bart und wirkte auf den 82-Jährigen ungepflegt. Er fuhr einen neuen Mercedes-Benz. Der Senior erstattete erst drei Wochen später, am vergangenen Montag, Anzeige bei der Polizei. Der ist die Masche bekannt. Weil die Täter oft minderwertige Lederjacken anbieten, hat sich der Name "Lederjacken-Betrug" eingebürgert. Die meist männlichen Täter erwecken gegenüber Senioren den Eindruck, sie seien alte Bekannte, zum Beispiel Arbeitskollegen. Dabei umgarnen sie die älteren Opfer so geschickt, dass diese irgendwann die Lügengeschichte glauben. Aus einem fadenscheinigen Grund müssen die "alten Bekannten" angeblich eine größere Menge an Lederjacken "loswerden". Vielfach reden sie zunächst vom "Verschenken". Am Ende kassieren sie aber doch eine höhere Summe, die in keinem Verhältnis steht zum echten Wert der übergebenen Ware. Unbekannte haben zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen einen Am Ehrenmal geparkten grünen BMW X3 beschädigt. Sie zerstachen alle vier Räder und verstopften den Auspuff. (cris)

