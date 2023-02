Halver (ots) - Mit Fotos sucht die Polizei nach einem mutmaßlichen Räuber: Ein 29-jähriger Mann aus dem Rhein-Erftkreis hat sich im April vergangenen Jahres über eine App mit einem Unbekannten in Halver verabredet. Das Treffen fand am frühen Morgen im Ortsteil Engstfeld statt. Der Unbekannte kam zu Fuß und setzte sich zu dem späteren Opfer ins Auto. Zusammen fuhren sie zu einem am Waldrand gelegenen Parkplatz. Während des Gesprächs beugte sich der Unbekannte ...

mehr