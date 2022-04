Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall in Sonneberger Innenstadt

Sonneberg (ots)

Am Samstag gegen 12:00 Uhr ereignete sich in Sonneberg zu wiederholten Male ein Verkehrsunfall auf der Kreuzung der Gustav-König-Straße und Köppelsdorfer Straße. Wie bereits am Anfang der vergangenen Woche kam es erneut zu einem Vorfahrtsverstoß, bei dem sich jedoch der Betroffene Fahrer auf den eingeschalteten Fahrtrichtungsanzeiger verließ und in die Kreuzung einfuhr. Da der Vorfahrtsberechtigte jedoch auf der Hauptstraße blieb, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde hier glücklicherweise niemand, an beiden Fahrzeugen entstand jedoch teils erheblicher Sachschaden.

