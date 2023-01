Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230127.3 Kiel: Beamte der Station Preetz finden bei Durchsuchung eines Wohnhauses original verpackte Waren im Wert von ca. 29.000 EUR.

Preetz (ots)

Bei der Durchsuchung eines Einfamilienhauses aufgrund des Verdachtes einer Unterschlagung fanden Beamtinnen und Beamte der Station Preetz durch Zufall Waren im Wert von ca. 29.000 EUR. Bei dem 18-jährigen Bewohner besteht der Verdacht, dass er diese in betrügerischer Absicht bestellt hatte. Die Beamtinnen und Beamten stellten die Waren mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Preetz sicher und fertigten eine Anzeige.

Gegen 07:00 Uhr suchten die Beamtinnen und Beamten das Einfamilienhaus in Preetz mit einem Durchsuchungsbeschluss auf. Der 18-jährige Bewohner steht im Verdacht, ein medizinisches Gerät unterschlagen zu haben.

Bei der Suche nach dem Gerät fanden die Beamtinnen und Beamte in dem Haus eine große Anzahl von original verpackten Elektronikgeräten und Spielzeugen. Nachfragen bei dem Lieferanten und Ermittlungen ergaben, dass sich der 18-Jährige vermutlich als Betreiber einer fiktiven Firma ausgegeben und insgesamt 19 Bestellungen aufgegeben hatte. Den Wert der gelieferten Waren schätzten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten auf ca. 29.000 EUR. Laut Aussage des Lieferanten lagen weitere Bestellungen in Höhe von 23.000 EUR von einer zweiten fiktiven Firma mit gleicher Anschrift in Preetz vor. Diese Bestellungen hatte der Lieferant jedoch wegen der identischen Lieferanschriften zurückgehalten.

Die aufgefundenen Waren stellten die Beamtinnen und Beamten sicher und konnten sie mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Preetz abtransportieren.

Den 18-Jährigen erwartet jetzt eine zusätzliche Anzeige wegen des Verdachts des Betrugs.

Das medizinische Gerät, nach dem die Beamtinnen und Beamten eigentlich auf der Suche waren, fanden sie nicht.

Matthias Felsch

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell