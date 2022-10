Polizei Mettmann

POL-ME: Brandserie: Polizei sucht weiterhin Zeugen - Stadt erhöht Belohnung - Heiligenhaus - 2210056

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Um die andauernde Brandserie in Heiligenhaus zu klären, wendet sich die Polizei erneut an die Öffentlichkeit und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Stadt Heiligenhaus hat aktuell die ausgesetzte Belohnung für Hinweise, die zur Klärung der Serie führen, auf 2.000 Euro erhöht.

Allein in diesem Jahr zählt die Polizei mehr als zehn Brände, die der Serie zuzuordnen sind. Die polizeilichen Ermittlungen sowie ein spezielles Einsatzkonzept zur Suche nach dem oder den potenziellen Brandstiftern laufen auf Hochtouren, führten allerdings bislang leider noch nicht zur Klärung der Serie. Der oder die Tatverdächtigen legten die Brände meistens im Schutze der Dunkelheit. Nur durch Glück ist bislang kein Mensch bei den vermutlich vorsätzlich gelegten Bränden verletzt worden. Der entstandene Gesamtschaden liegt bislang im mittleren sechsstelligen Bereich.

Zuletzt hatten in der vergangenen Woche ein Altpapier-Container an der Laubecker Straße sowie eine Toilettenkabine an der Bergischen Straße gebrannt. Die Polizei berichtete darüber in einer eigenen Pressemitteilung (s. Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5337671).

Die Polizei in Heiligenhaus nimmt jederzeit Hinweise unter der Nummer 02056 9312-6150 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell