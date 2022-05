Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: E-Scooter ohne Haftpflichtversicherung

Losheim am See (ots)

Innerhalb von nur 7 Minuten kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der PI Nordsaarland am 02.05.2022 in Losheim am See zwei E-Scooter, die nicht haftpflichtversichert waren. Zuerst traf es in der Saarbrücker Straße einen 34-jährigen rumänischen Staatsangehörigen, der in Losheim am See wohnt. Nachdem die kontrollierenden Beamten dem Mann die Weiterfahrt untersagt hatten, wurde in der Trierer Straße um 18.52 Uhr ein in Losheim am See wohnender 54-jähriger deutscher Staatsangehöriger kontrolliert. Auch dieser Mann durfte wegen des fehlenden Versicherungsschutzes nicht mehr weiterfahren. Beide Fahrer erwarten jetzt Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

