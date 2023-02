Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahndung nach Taschen-Raub

Halver (ots)

Mit Fotos sucht die Polizei nach einem mutmaßlichen Räuber: Ein 29-jähriger Mann aus dem Rhein-Erftkreis hat sich im April vergangenen Jahres über eine App mit einem Unbekannten in Halver verabredet. Das Treffen fand am frühen Morgen im Ortsteil Engstfeld statt. Der Unbekannte kam zu Fuß und setzte sich zu dem späteren Opfer ins Auto. Zusammen fuhren sie zu einem am Waldrand gelegenen Parkplatz. Während des Gesprächs beugte sich der Unbekannte plötzlich leicht vor, verpasste seinem Opfer eine Art Blendschlag, entriss ihm eine Tasche und flüchtete zu Fuß. In der Tasche steckten u.a. Bargeld, Handy und Ausweisdokumente.

Der etwa 21-Jährige ist athletisch gebaut, trug Jacke, Pullover, eine kurze, schwarze Hose und im linken Ohr einen Stern-Ohrring. Nachdem alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, den Tatverdächtigen zu ermitteln, hat das zuständige Amtsgericht eine Fahndung mit Hilfe von Fotos angeordnet. Sie sind zu finden auf dem Fahndungsportal der Polizei unter https://polizei.nrw/fahndung/98388. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdenscheid, Telefon 02351/9099-0. (cris)

