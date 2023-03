Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Unbekannter entblößt sich vor Kindern

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Mann sprach am Mittwoch (29.03.2023) gegen 13.00 Uhr zwei elf Jahre alte Mädchen an, die zu Fuß im Bereich der Gleisunterführung zwischen Schießtäle und Friedrich-Fröbel-Straße in Herrenberg unterwegs waren. Der Unbekannte fragte die Mädchen nach einer Toilette. Als diese entgegneten, ihm nicht weiterhelfen zu können, griff der Mann sich in den Schritt. Die Elfjährigen gingen daraufhin zügig weiter in Richtung Friedrich-Fröbel-Straße, während der Unbekannte ihnen folgte. Als die beiden Mädchen sich nochmal umdrehten, holte der Täter sein Glied aus der Hose und entblößte sich vor den Kindern, die daraufhin schnell nach Hause gingen. Der Mann soll etwa 50 Jahre alt und 170 bis 175 cm groß gewesen sein. Er soll eine blaue Jeans, ein schwarzes T-Shirt und darüber eine dunkle Joggingjacke getragen haben. Zudem soll er Brillenträger sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

